Самолет времен Второй мировой с пассажирами на борту разбился в Швейцарии

В Швейцарии 20 человек погибли при крушении транспортного самолета немецких войск времен Второй мировой войны.

Об этом сообщает газета S?ddeutsche Zeitung, передает Лента.ру.

По предварительным данным, самолет «Юнкерс-52» (Junkers JU52 HB-HO) разбился в горной местности. На его борту были 17 пассажиров и три члена экипажа. Крушение произошло на высоте 2,5 километра, самолет ударился о склон горы вертикально и на высокой скорости. В настоящее время причины авиакатастрофы выясняются, ведутся поисково-спасательные работы.

Очевидец падения пассажирского самолета «Юнкерс-52» в Швейцарии рассказал подробности случившегося, сообщает французское издание 20 minutes.

«Самолет развернулся на 180 градусов к югу и камнем рухнул на землю», — рассказал один из свидетелей.

Он отметил, что обломки воздушного судна оказались разбросаны на сравнительно небольшой площади, что исключает гипотезу о взрыве.

По данным сервиса The Aviation Herald, самолет не сталкивался с другими воздушными судами или кабелями, нет признаков внешнего воздействия, до удара о землю «Юнкерс» не терял какие-либо детали. Самолет падал вертикально и с очень большой скоростью, причины этого еще предстоит установить.

Разбившийся самолет был построен в 1939 году, он принадлежал компании JU-Air, которая входит в Ассоциацию друзей швейцарских ВВС. Компания владеет тремя «Юнкерсами». Они используются для экскурсионных полетов над Альпами. Пилотируют их бывшие военные летчики.

«Юнкерс-52» — пассажирский и военно-транспортный самолет, который также пытались использовать в качестве бомбардировщика. Производился авиастроительной компанией Junkers Flugzeug- und Motorenwerke AG с 1932 по 1945 год. Всего было выпущено почти пять тысяч машин. Во время Второй мировой войны «Юнкерс» был основным транспортником немецких ВВС. Кроме Германии и Швейцарии, их использовали Болгария и Финляндия.