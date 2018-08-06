Wizz Air объявил четыре новых рейса из Украины

Авиакомпания за семь месяцев перевезла 700 тысяч пассажиров на украинских маршрутах.

Wizz Air объявил четыре новых рейса из Украины
Фото: alexcheban.livejournal.com

Лоукост-авиакомпания Wizz Air в октябре откроет четыре новых рейса из Украины.

Об этом сообщила пресс-служба авиакомпании.

С 28 октября запустят рейсы из Харькова во Вроцлав и Гданьск (Польша). Рейсы будут выполняться дважды в неделю - по средам и воскресеньям.

Сообщается также, что с 29 октября Wizz Air запускает маршрут из Львова в Вильнюс (Литва), рейсы будут выполняться дважды в неделю - по понедельникам и пятницам.

Кроме того, с 30 октября из Львова запустят рейс в Братиславу (Словакия), рейсы будут выполнять три раза в неделю - по вторникам, четвергам и субботам.

Это увеличивает маршрутную сеть Wizz Air из Украины до 37 направлений в 11 стран Европы. В течение семи месяцев 2018 года Wizz Air перевезла на украинских маршрутах уже более 700 тыс. пассажиров.


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