В Знаменке ?ветер занес на дерево воздушный шар с людьми

На высоте застряли трое взрослых и двое детей.

В воскресенье вечером в Знаменке Кировоградской области воздушный шар с пятью пассажирами зацепился за ветки и застрял на дереве.

Об этом сообщается на сайте Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

Инцидент произошел на местном стадионе во время празднования дня города.

"5 августа в 20:37 в службу спасения поступило сообщение о том, что на улице Грушевского воздушный шар, на котором осуществляли прогулку пятеро граждан, зацепился за ветки дерева и нужна помощь спасателей. Бойцы 18-й Государственной пожарно-спасательной части г. Знаменка с помощью автолестницы сняли пятерых человек (трое взрослых и двое детей) с дерева", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в медицинской помощи граждане не нуждались.

Фото: kirovohrad.dsns.gov.ua

Напомним, в январе в египетском Луксоре упал воздушный шар с 20 туристами. Один из них погиб, еще семеро получили травмы. Воздушный шар рухнул из-за сильного ветра во время вынужденной посадки.