В Знаменке ветер занес на дерево воздушный шар с людьми
На высоте застряли трое взрослых и двое детей.
В воскресенье вечером в Знаменке Кировоградской области воздушный шар с пятью пассажирами зацепился за ветки и застрял на дереве.
Об этом сообщается на сайте Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.
Инцидент произошел на местном стадионе во время празднования дня города.
"5 августа в 20:37 в службу спасения поступило сообщение о том, что на улице Грушевского воздушный шар, на котором осуществляли прогулку пятеро граждан, зацепился за ветки дерева и нужна помощь спасателей. Бойцы 18-й Государственной пожарно-спасательной части г. Знаменка с помощью автолестницы сняли пятерых человек (трое взрослых и двое детей) с дерева", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в медицинской помощи граждане не нуждались.
Напомним, в январе в египетском Луксоре упал воздушный шар с 20 туристами. Один из них погиб, еще семеро получили травмы. Воздушный шар рухнул из-за сильного ветра во время вынужденной посадки.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Транспорт
06.08.2018 14:13
06.08.2018 14:13