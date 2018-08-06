Mercedes с водителем сгорел после ДТП на Выдубичах в Киеве

Машина врезалась в столб и вылетела в кювет.

Ночью в Киеве на перекрестке улиц Бойчука (бывшая Киквидзе) и Саперно-Слободской автомобиль Mercedes 2018 года выпуска по неизвестным причинам врезался в электроопору, после чего перевернулся и слетел в кювет.

Как сообщает корреспондент LB.ua cо слов очевидцев, опрокинутый автомобиль почти сразу загорелся, однако никто из него не вышел.

Фото: Виталий Мирошниченко

Фото: Виталий Мирошниченко

Фото: Виталий Мирошниченко

Фото: Виталий Мирошниченко

Фото: Виталий Мирошниченко

На место происшествия прибыли спасатели ГосЧС и врачи "скорой". После ликвидации пожара в салоне Mercedes обнаружили обгоревшее тело мужчины.

Обстоятельства происшествия и личность погибшего выясняет следственная группа.