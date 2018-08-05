В лобовом ДТП возле Хотина погиб человек, еще семь госпитализированы

Виновник аварии умер в реанимации.

В Черновицкой области в воскресенье произошла масштабная дорожная авария, в результате которого погиб один человек, а еще семь были госпитализированы.

Об этом сообщила пресс-служба полиции.

ДТП произошло около 16:00 возле села Недобоевцы Хотинского района.

Установлено, что автомобиль Opel, двигавшийся со стороны Черновцов, по неизвестным причинам внезапно выехал на встречную полосу. Там он зацепил микроавтобус Ford Transit, после чего лоб в лоб врезался с минивеном Volkswagen Caddy.

В Opel ехали пять человек, в Volkswagen - трое. С травмами разной степени тяжести все попали в больницу, в их числе - 6-летняя девочка.

60-летний водитель Opel умер в реанимации.

По факту аварии открыто уголовное производство согласно ч.2 ст.286 Уголовного кодекса.