В Днепре Lexus насмерть сбил двух пешеходов

Люди переходили дорогу в не отведенном месте.

В Днепре Lexus насмерть сбил двух пешеходов

В Днепре водитель автомобиля Lexus насмерть сбил двух пешеходов, которые переходили дорогу в не отведенном для этого месте. Об этом сообщает Нацполиция города.

Инцидент произошел ночью 4 августа на проспекте Слобожанского.

"Во время движения водитель автомобиля Lexus RX 350 совершил наезд на неустановленных женщину и мужчину в возрасте 30-35 лет, которые пересекали проезжую часть", - говорится в сообщении.

От полученных травм пешеходы погибли на месте.

Сейчас продолжаются следственные действия. О задержании водителя полиция не сообщает.

По факту происшествия открыто уголовное производство по ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, вчера пьяный военный комиссар насмерть сбил супругов в Херсонской области. Его уволили из ВСУ.


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