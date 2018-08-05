В Днепре Lexus насмерть сбил двух пешеходов

Люди переходили дорогу в не отведенном месте.

В Днепре водитель автомобиля Lexus насмерть сбил двух пешеходов, которые переходили дорогу в не отведенном для этого месте. Об этом сообщает Нацполиция города.

Инцидент произошел ночью 4 августа на проспекте Слобожанского.

"Во время движения водитель автомобиля Lexus RX 350 совершил наезд на неустановленных женщину и мужчину в возрасте 30-35 лет, которые пересекали проезжую часть", - говорится в сообщении.

От полученных травм пешеходы погибли на месте.

Сейчас продолжаются следственные действия. О задержании водителя полиция не сообщает.

По факту происшествия открыто уголовное производство по ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

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