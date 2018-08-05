К концу года Воздушные силы получат почти 30 модернизированных боевых самолетов

Это будут штурмовики Су-25, истребители МиГ-29 и Су-27.

К концу 2018 года Воздушные силы Вооруженных сил Украины получат около 30 модернизированных истребителей и штурмовиков. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны со ссылкой на командующего Воздушных сил ВСУ Сергея Дроздова.

"В этом году с предприятий концерна "Укроборонпром" после ремонта и модернизации мы планируем получить до 30 самолетов - истребители МиГ-29 и Су-27, штурмовики Су-25", - сказал Дроздов.

Он отметил, что Одесский завод в сотрудничестве с другими предприятиями ОПК сейчас работает над модернизацией самолета Су-24МР.

"Мы понимаем, что техника у нас не новая, но уверен, что благодаря модернизации мы можем эффективно ее использовать еще в течение длительного времени", - подчеркнул командующий ВСУ.

Напомним, в начале августа военные уже получили два модернизированных МиГ-29. Модернизация МиГ-29 включает в себя капитальный ремонт с продлением ресурса, установку более мощной радиолокационной станции, а также системы спутниковой навигации, интегрированной в бортовой радионавигационный комплекс.

Истребительспособен развивать скорость до 2450 км/час. В список вооружения входят 30-мм автоматическая пушка, ракеты типа "воздух-воздух", бомбы и блоки неуправляемых реактивных снарядов для поражения наземных целей.

Истребитель МиГ-29 вместе с Су-27 являются основными боевыми самолетами Воздушных сил Украины.