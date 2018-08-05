Нетрезвого водителя без водительских прав остановили на маршруте "Киев-Кельменцы"

Перевозчику грозит лишение лицензии.

Водителя пассажирской маршрутки сообщением "Киев-Кельменцы", который вышел на рейс нетрезвым и без водительского удостоверения, полицейские остановили в Черновицкой области.

По данным пресс-службы ГУ НП в Черновицкой области, специальная мобильная группа остановила автобус около 2 часов ночи 4 августа.

Фото: cv.npu.gov.ua

За рулем микроавтобуса находился 28-летний житель Сокирянского района. Во время проверки документов выяснилось, что у водителя отсутствует водительское удостоверение.

Кроме этого, правоохранители заметили у мужчины признаки опьянения. Медицинское освидетельствование показало в крови водителя 0,62 промилле, что более чем в три раза выше допустимой нормы.

Фото: cv.npu.gov.ua

На водителя были составлены протоколы по статьям 126 и 130 Кодекса Украины об административных правонарушениях - управление транспортным средством без соответствующих документов на право управления и управление транспортным средством в состоянии опьянения.

"Транспортировку пассажиров до конечной точки маршрута обеспечили силами полиции", - говорится в сообщении.

Данные о выявленном нарушении будут переданы в Укртрансбезопасности. Перевозчику грозит лишение лицензии на осуществление пассажирских перевозок.

Полиция начала операцию "Перевозчик" по проверке маршруток и автобусов после того как в пятницу, 20 июля, в результате трех ДТП погибли 18 человек, более 20 получили ранения.

В первый день проверки перевозчиков мобильные группы инспекторов проверили более 200 автобусов и маршруток, выявив более 80 нарушителей.

Только за первые три дня проверяющие поймали 10 пьяных водителей и 139 автобусов, не прошедших техконтроль.

По состоянию на 31 июля в рамках операции "Перевозчик" обнаружен 21 нетрезвый водитель, а также установлено, что из почти 28 тысяч осмотренных транспортных средств 764 технически неисправны.

Министерство инфраструктуры пообещало усилить контроль за пассажирскими автоперевозками.Напомним, с 2016 года штрафы за вождение в пьяном виде были увеличены в три раза - до 10 тыс. гривен.

Верховная Рада Украины намерена ввести наказание до 10 лет лишения свободы с лишением права управление транспортным средством до 10 лет за нарушение правил дорожного движения в состоянии алкогольного опьянения. За принятие законопроекта за основу проголосовали 240 депутатов.