В электромобилях Tesla появятся лучшие игры Atari

Глава Tesla Илон Маск сообщил в своём Twitter-блоке, что грядущее программное обновление привнесёт в электромобили компании режим игровой консоли.

По словам господина Маска, через бортовой компьютер будут доступны лучшие ретро-игры Atari. Данное нововведение обеспечит апдейт Tesla V9.0, распространение которого начнётся в течение четырёх недель.

О том, сколько игр будут доступны владельцам электромобилей, глава Tesla умолчал. Но известно, что в их число войдут гоночный симулятор Pole Position, аркадная видеоигра в жанре туннельного шутера Tempest, а также аркада Missile Command.

Любопытно, что во время игры в Pole Position в качестве контроллера можно будет использовать руль электромобиля Tesla. Разумеется, играть можно будет только в том случае, если электрокар остаётся неподвижным.

Отметим, что в течение второго квартала нынешнего года компания Tesla произвела в общей сложности более 53 тыс. электрических автомобилей. При этом конечным покупателям были доставлены свыше 40 тыс. машин: из них приблизительно 22 тыс. составили электрокары Model S и Model X, ещё 18 тыс. единиц — Model 3.



