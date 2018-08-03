В электромобилях Tesla появятся лучшие игры Atari
Глава Tesla Илон Маск сообщил в своём Twitter-блоке, что грядущее программное обновление привнесёт в электромобили компании режим игровой консоли.
По словам господина Маска, через бортовой компьютер будут доступны лучшие ретро-игры Atari. Данное нововведение обеспечит апдейт Tesla V9.0, распространение которого начнётся в течение четырёх недель.
О том, сколько игр будут доступны владельцам электромобилей, глава Tesla умолчал. Но известно, что в их число войдут гоночный симулятор Pole Position, аркадная видеоигра в жанре туннельного шутера Tempest, а также аркада Missile Command.
Любопытно, что во время игры в Pole Position в качестве контроллера можно будет использовать руль электромобиля Tesla. Разумеется, играть можно будет только в том случае, если электрокар остаётся неподвижным.
Отметим, что в течение второго квартала нынешнего года компания Tesla произвела в общей сложности более 53 тыс. электрических автомобилей. При этом конечным покупателям были доставлены свыше 40 тыс. машин: из них приблизительно 22 тыс. составили электрокары Model S и Model X, ещё 18 тыс. единиц — Model 3.
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