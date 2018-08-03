Kia расширяет комплектации некоторых моделей.

«Бюджетники» в комплектации Luxe примерили решетку радиатора с ячеистой структурой, выполненную в черном глянце. В уровни оснащения Prestige и Premium включили круиз-контроль с ограничителем скорости, прежде для Rio не предлагавшийся в принципе. Цена машины при этом не изменилась.

Kia расширяет комплектации некоторых моделей.

Для Sorento Prime в версиях Premium и GT Line стал доступен проекционный дисплей. До сих пор он был привилегией только легковых Kia – «Квориса» и «Стингера». Кроме того, в климат-контроле вседорожника прописали новый алгоритм. Он умеет автоматически включать обогрев руля и вентиляцию сидений в зависимости от выставленной водителем температуры.


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