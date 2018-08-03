Под Каховкой в ДТП пострадали пять человек, один из водителей погиб
Авария произошла вечером 2 августа.
В автомобильной аварии под Каховкой (Херсонская область) погиб один человек, еще пятеро получили ранения. Об этом сообщает региональное управление полиции.
"В дежурную часть Каховского отдела полиции поступило сообщение, что около 22:25 ч. на автодороге "Каховка - Новая Каховка" столкнулись две легковушки и есть пострадавшие. Водитель одного транспортного средства погиб на месте. Еще 5 участников ДТП доставили в больницу", - сказано в сообщении.
По словам и.о. начальника отдела следственного управления полиции области Евгения Шаталова, полицейские предварительно установили, что 31-летний житель Каховского района, управляя автомобилем "ВАЗ-21099", выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилем "Skoda", под управлением 26-летнего жителя города Каховка.
В результате ДТП водитель автомобиля "ВАЗА" погиб на месте, его жена и двое детей (девочка 3-х лет и 12-летний мальчик), а также водитель и пассажирка "Шкоды" госпитализированы в местную больницу с травмами разной степени тяжести.
По факту аварии открыто уголовное производство.
Напомним, вчера в Одессе водитель грузовика ГАЗ совершил намеренное столкновение с автомобилем Toyota, в котором находились лидеры одесской организации "Народного Руха Украины". Полиция расследует этот случай как покушение на умышленное убийство.
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