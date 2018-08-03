Northrop Tacit Blue: самый необычный самолёт

Northrop Tacit Blue: самый необычный самолёт

Впрочем, Northrop Tacit Blue и есть в какой-то мере демонстрационный макет. Его задачей было показать, что летательный аппарат подобного класса может быть практически невидимым для радаров и работать очень близко к линии фронта без опасения быть обнаруженным. В общем, исследователь стелс-технологий.

О существовании этого самолёта было официально объявлено в 1996 году, когда он уже давно выполнил свою функцию и бесповоротно устарел. Первый же полёт Northrop Tacit Blue, прозванный «Китом», совершил ещё в 1982 году и за три года налетал 250 часов в рамках испытательной программы. Долго простояв в ангаре, в 1996-м он был отправлен в Национальный музей Военно-воздушных сил США (Райт-Паттерсон) и стал в качестве экспоната совершенной неожиданностью даже для ярых фанатов ВВС и журналистов.

Ряд технологий, отработанных на «Ките», сегодня применяются в авиации, например, в конструкции самолёта Northrop Grumman E-8 Joint STARS (самолёт боевого управления и целеуказания на базе пассажирского лайнера Boeing 707?300).

Northrop Tacit Blue: самый необычный самолёт

Один из создателей самолёта, инженер Джон Кэшен, говорил про Northrop Tacit Blue: «На тот момент это был самый нестабильный в полёте самолёт, который когда-либо строил человек». В принципе, задачи сделать идеально управляемую машину и не было. Главное, чтобы её не было видно.

Основные характеристики Northrop Tacit Blue:

Вместимость: 1 пилот
Длина: 17 метров
Размах крыльев: 14,7 метров
Максимальная взлётная масса: 13606 кг
Двигатели: два турбовентиляторных двигателя Garrett ATF3?6
Максимальная скорость: 462 км/ч
Практический потолок: 9150 метров

Northrop Tacit Blue: самый необычный самолёт


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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