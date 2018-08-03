В Черниговской области перевернулся автобус с детьми, ехавшими на соревнования по гребле
Пострадали четверо детей и четверо взрослых.
В Черниговской области перевернулся автобус с группой гребцов. В результате аварии травмы получили четверо детей и четверо взрослых.
Об этом сообщает местное издание "Новый Чернигов" со ссылкой на спикера Нацполиции области Сергея Брыля.
ДТП произошло около 11:00 вблизи села Малая Кошелевка Нежинского района.
Дети вместе с родителями ехали на соревнования из Конотопа в Киев.
"В Нежинскую райбольницу доставили восьмерых человек - 4 ребенка и 4 взрослых. Трое пассажиров автобуса в тяжелом состоянии в реанимации, среди них ребенок. Информация о пострадавших уточняется", - говорится в сообщении.
Напомним, в мае дети из украинской команды по футболу попали в аварию в Беларуси. В результате один ребенок погиб и шестеро детей с тяжелыми травмами попали в больницу.
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