Тesla снова заявила о рекордных убытках

Производитель электрокаров Tesla снова отчитался о рекордных убытках.

Как сообщает Associated Press, во втором квартале этого года убытки компании составили 717,5 миллионов долларов, передает ZN.UA.

Вместе с тем, во время конференц-колла с инвесторами основатель компании Илон Маск заявил о том, что надеется выйти на прибыль уже в следующем квартале.

Убытки компании выросли почти вдвое по сравнению со вторым кварталом прошлого года. В этом квартале расходы компании составили 739,5 миллионов долларов, по сравнению с 1,1 миллиарда в первом квартале.

Маск также извинился перед инвесторами, на чьи «скучные» и «не крутые» вопросы он отказался отвечать, комментируя предыдущий отчет. По его словам, его резкие слова были вызваны усталостью от напряженной работы. Маск заявил о том, что надеется, что в скором времени компания перейдет на самофинансирование, используя доход от продаж электрокаров.

После выступления Маска перед инвесторами акции Tesla выросли на 9,3% до 328,85 доллара.