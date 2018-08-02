Beechcraft Starship: бизнес-джет из «Звёздных войн»

На деле такая аэродинамическая схема присуща не только Beechcraft Starship. Она называется «утка». При «уточной» компоновке горизонтальное оперение (то есть органы продольного управления по тангажу) находятся не позади крыла около хвоста, а перед ним, то есть впереди центра тяжести. Такую компоновку имеют многие военные самолёты, например, Eurofighter Typhoon.

Но Beechcraft Starship разрабатывал не кто-то, а сам великий Берт Рутан, и поэтому самолёт получился действительно сверхфутуристичным. Первые скетчи машины появились в 1980 году, после чего было построено несколько прототипов различной степени приближения к итоговой модели — Beechcraft POC (1983), Beechcraft NC-1, NC-2 и NC-3. Последний стал уже готовой, по сути, машиной, и в 1986 году он совершил свой первый полёт.

С 1989 по 1995 году Starship производились серийно — суммарно было выпущено 53 экземпляра. Но продажи были низкими — в первую очередь из-за нетрадиционного внешнего вида и вообще схемы, не присущей административным самолётам. Так что программу свернули. Что не отменяет гениальности Берта Рутана.

Основные характеристики Beechcraft Starship:

Вместимость: 1 или 2 человека экипажа и 6 пассажиров

Длина: 14,1 метров

Размах крыльев: 16,604 метров

Максимальная взлётная масса: 6759 кг

Двигатели: два турбовинтовых Pratt & Whitney Canada PT6 с 2,64-метровыми толкающими пропеллерами McCauley

Максимальная скорость: 620 км/ч

Крейсерская скорость: 568 км/ч

Практический потолок: 10912 метров

Практическая дальность: 2803 км



