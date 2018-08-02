В Украине исчезнет крупная сеть АЗС

Основатель сети «БРСМ-Нафта» Андрей Биба принял решение досрочно расторгнуть договор аренды 63 АЗС, которые принадлежат Эдуарду Ставицкому.

Об этом enkorr сообщил Андрей Биба.

«Договор об аренде действителен до 1 сентября 2019 года. Но поскольку со стороны Ставицкого неоднократно предпринимались попытки рейдерского захвата торговой марки и моей части АЗК, я принял решение расторгнуть договор аренды, чтобы раз и навсегда закончить эту историю», — заявил Биба.

По его словам, передача станций будет происходить на протяжении августа, время необходимо для вывоза торгового оборудования и топлива, остающегося в резервуарах АЗС. Кроме того, АЗС будут дебрендированы.

«Мы достигли джентельменского соглашения о вывозе своего имущества. Было встречное пожелание об использовании нашего торгового знака, но здесь наша позиция жесткая — под брендом БРСМ будем торговать только мы», — рассказал основатель БРСМ.

Он не стал давать комментарии о дальнейшей судьбе этих станций, ограничившись тем, что скорее всего они будут сданы в аренду одному из действующих игроков рынка.

В среду 1 августа была дебрендирована первая АЗС в Кировограде.

После выхода из соглашения об аренде у Бибы осталась сеть из 133 АЗС.


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