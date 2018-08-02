Гройсман: в 2019 году начнется ремонт трассы М-01 на отрезке Киев - Кипти

ЕБРР и ЕИБ выделяют на него 160 млн евро.

Гройсман: в 2019 году начнется ремонт трассы М-01 на отрезке Киев - Кипти
Фото: надане Олексієм Матюшенком

Весной 2019 года начнется ремонт дороги М-01 Киев - Чернигов - Новые Яриловичи на отрезке от Киева до села Кипти в Черниговской области (км 18+730 – км 98+800).

Об этом сообщил премьер-министр Владимир Гройсман, который вместе с главой "Укравтодора" Славомиром Новаком в четверг инспектировал возле Киптей отремонтированный 8-километровый участок трассы М-02 Кипти - Глухов - Бачевск.

"Работы начнутся весной. И я подчеркиваю: построить дорогу - важно. Но нужно также соблюдать нормы безопасности движения - разметка, островки безопасности, средства контроля скоростного режима", - цитирует его пресс-служба правительства.

"Сегодня ЕБРР принял решение о поддержке результатов международного тендера по отбору подрядчика для проведения капитального ремонта международной автомобильной дороги М-01 протяженностью 85 км - на участке от границы Киева и Броваров до транспортного узла Кипти. Надеемся начать строительные работы уже в начале следующего строительного сезона. Проект капитального ремонта предусматривает внедрение современных мероприятий по повышению безопасности на этом пути - строительство новых надземных пешеходных переходов и двухуровневых развязок", - добавил в свою очередь Новак.

Ремонт участков дороги М-01 проводится в рамках реализации проекта Панъевропейского коридора, который финансируется за счет кредитных средств Европейского инвестиционного банка и Европейского банка реконструкции и развития.

Работы включают в себя 19-километровый участок объездной дороги Броваров, 25-километровый участок до административной границы с Черниговской областью и еще 37 километров до села Кипти.

Срок выполнения ремонта - 730 дней.

По словам Гройсмана, договор с международными финансовыми организациями на сумму 160 млн евро будет подписан осенью 2018 года.

Напомним, что в прошлом году была отремонтирована часть дороги М-01 на отрезке между Черниговом и поселком Кипти. Остальная часть трассы преимущественно находится в неудовлетворительном или близком к нему состоянии.


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