Фермеры и полиция подрались на дороге в Николаевской области из-за весового контроля

Фермер высыпал зерно на дорогу, чтобы не проходить процедуру.

В Николаевской области в четверг, 2 августа, на автодороге Н-11 Днепр - Николаев установили пункт габаритно-весового контроля, что спровоцировало конфликты между водителями грузовых автомобилей и работников ГВК.

Об этом сообщает местное издание "Преступности.НЕТ".

Утром несколько водителей грузовиков, которые перевозили зерно, отказались заезжать на весовой контроль и просто высыпали содержимое кузовов и прицепов на обочину дороги.

Фото: news.pn

Груз перевозила фирма "Дионисий VN", а само зерно якобы принадлежит фермерском хозяйству "Південні лани". Работники Укртрансбезопасности заявили, что накладные на груз могут быть поддельными, а перевозчик уже попадался на перегрузах.

Фото: facebook.com/volodymyr.omelyan

После этого к пункту весового контроля прибыла группа поддержка водителей грузового транспорта и группа тактико-оперативного реагирования патрульной полиции. Патрульная полиция начала оформлять админпротоколы за загрязнение проезжей части на тех водителей, которые высыпали зерно.

Возникла перепалка, которая переросла в толкотню, а затем и драка.

Владелец фур Виталий Тарабрин взял ведро с зерном и пошел высыпать его на сотрудников Укртрансбезопасности. Он заявил, что и.о. директора Службы автомобильных дорог в Николаевской области угрожал отобрать у него это зерно, поэтому он приказал высыпать его на дорогу.

Полиция задержала Тарабрина, и в этот момент ему на помощь бросились водители фур.

Еще одна волна конфликта началась после того, как зачинщика усадили в служебный автомобиль полиции и начали увозить в отдел полиции.

Кроме фермера полицейские никого из участников потасовки больше не задерживали. Несколько участников конфликта получили легкие повреждения.

Напомним, что Украина планирует запустить автоматический весовой контроль на дорогах в конце этого года. Первые десять комплексов для взвешивания грузовиков в движении будут установлены на трассах возле Киева . В случае успешной реализации пилотного проекта планируется развернуть аналогичные системы в других областях, в первую очередь - в Одесской, Николаевской, Херсонской.

Цель пилотного проекта в том, чтобы с 2019 года ни один грузовой автомобиль весом более 40 тонн не мог ни заехать, ни выехать из Киева , в трехлетней перспективе - чтобы вес грузовых авто на всех дорогах Украины не превышал 40 тонн.

Большая часть украинских дорог была построена в 60-80 годы прошлого столетия. В то время нормативная нагрузка на ось грузовика была 7,5 тонн. Теперь нормативы предусматривают нагрузку в 11,5 тонн на ось для первой категории автодорог. То есть любая дорога, построенная по старым нормам отслужить положенный ей срок не может и постепенно разрушается.

В реальности грузовики бывают вдвое тяжелее, чем предусмотрено нормами. Они продавливают колеи, там скапливается вода, зимой она примерзает, а весной вместе со снегом сходит и дорожное покрытие.