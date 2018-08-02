В Киеве парень прыгал по припаркованным машинам ради записи в блог
Полиция отпустила хулигана под личное обязательство.
Сегодня днем в Киеве полиция задержала молодого парня, который прыгал по припаркованным автомобилям. Об этом сообщает пресс-служба полиции.
Неизвестный обливал краской и прыгал по машинам на бульваре Дружбы народов. Правоохранители, которые находились неподалеку, сразу отреагировали на вызов и задержали нарушителя.
Задержанный - киевлянин, ему 24 года. Свои действия он объяснил тем, что снимал видео для страницы в социальной сети.
Хулигана доставили в Печерское управление полиции, а затем отпустили под личное обязательство.
Уголовное производство начато по ч. 1 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины, санкция статьи предусматривает до трех лет ограничения свободы.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Транспорт
02.08.2018 15:33
02.08.2018 15:33