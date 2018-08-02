В Киеве парень прыгал по припаркованным машинам ради записи в блог

Полиция отпустила хулигана под личное обязательство.

Сегодня днем в Киеве полиция задержала молодого парня, который прыгал по припаркованным автомобилям. Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

Неизвестный обливал краской и прыгал по машинам на бульваре Дружбы народов. Правоохранители, которые находились неподалеку, сразу отреагировали на вызов и задержали нарушителя.

Задержанный - киевлянин, ему 24 года. Свои действия он объяснил тем, что снимал видео для страницы в социальной сети.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

Фото: kyiv.npu.gov.ua

Записи с камер видеонаблюдения и показания свидетелей подтвердили причастность парня к хулиганству. Полицейские взяли заявления о происшествии у владельцев двух автомобилей. Сумма нанесенного ущерба устанавливается.

Хулигана доставили в Печерское управление полиции, а затем отпустили под личное обязательство.

Уголовное производство начато по ч. 1 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины, санкция статьи предусматривает до трех лет ограничения свободы.