?В Винницкой области судья за 20 тыс. гривен обещал закрыть дело о вождении в пьяном виде

Посредником выступил адвокат.

В Винницкой области правоохранители разоблачили во взяточничестве исполняющего обязанности председателя одного из районных судов области.

Об этом сообщается на сайте Службы безопасности.

Сотрудники спецслужбы установили, что судья при посредничестве адвоката требовал 20 тыс. гривен у местного жителя. За эту сумму он обещал закрыть дело по вождение в нетрезвом состоянии.

Правоохранители задержали судью и адвоката на рабочем месте после получения всей суммы взятки.

Фото: ssu.gov.ua

Фото: ssu.gov.ua

Фото: ssu.gov.ua

Продолжаются следственные действия.

Напомним, с 2016 года штрафы за вождение в пьяном виде были увеличены в три раза - до 10 тыс. гривен.