Автомобиль с лидерами одесского Народного Руха протаранил грузовик
Водитель выпрыгнул из грузовика на ходу и скрылся на ждавшем его мопеде.
В Одессе водитель грузовика ГАЗ совершил намеренное столкновение с автомобилем Toyota, в котором находились лидеры одесской организации "Народного Руха Украины" Михаил Кузаконь и Григорий Козьма.
"Только что на меня и Михаила Кузаконя было совершено нападение с использованием грузовика, который на большой скорости целенаправленно въехал в машину. Водитель выпрыгнул из авто еще на ходу и скрылся на заранее ждущем его мопеде. Кажется, их было трое. Я успел выпрыгнуть и остался цел. Михаил тоже цел", - написал Козьма в фейсбуке.
Михаил Кузаконь - председатель областной организации партии "Народный Рух Украины", Григорий Козьма - автор серии журналистских расследований.
Напомним, 31 июля в Херсоне было совершено покушение на убийство местной активистки, советницы мэра города Екатерины Гандзюк, а в Бердянске застрелили активиста-ветерана Виталия Олешко (позывной Сармат).
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02.08.2018 14:49