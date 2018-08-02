Автомобиль с лидерами одесского Народного Руха протаранил грузовик

Водитель выпрыгнул из грузовика на ходу и скрылся на ждавшем его мопеде.

В Одессе водитель грузовика ГАЗ совершил намеренное столкновение с автомобилем Toyota, в котором находились лидеры одесской организации "Народного Руха Украины" Михаил Кузаконь и Григорий Козьма.

"Только что на меня и Михаила Кузаконя было совершено нападение с использованием грузовика, который на большой скорости целенаправленно въехал в машину. Водитель выпрыгнул из авто еще на ходу и скрылся на заранее ждущем его мопеде. Кажется, их было трое. Я успел выпрыгнуть и остался цел. Михаил тоже цел", - написал Козьма в фейсбуке.

Фото: facebook.com/grig.cozma
Фото: facebook.com/grig.cozma

Михаил Кузаконь - председатель областной организации партии "Народный Рух Украины", Григорий Козьма - автор серии журналистских расследований.

Напомним, 31 июля в Херсоне было совершено покушение на убийство местной активистки, советницы мэра города Екатерины Гандзюк, а в Бердянске застрелили активиста-ветерана Виталия Олешко (позывной Сармат).


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
В ночном ДТП в Киеве пьяный водитель разбил 8 машинВ ночном ДТП в Киеве пьяный водитель разбил 8 машин
В Ровенской области авто сбило насмерть женщину, которая шла по обочине с двумя детьмиВ Ровенской области авто сбило насмерть женщину, которая шла по обочине с двумя детьми
Автомобиль попал под поезд Киев - Бердянск, есть жертвыАвтомобиль попал под поезд Киев - Бердянск, есть жертвы
Самые красивые автомобили: CordСамые красивые автомобили: Cord
Зайцева на момент ДТП была под действием наркотиков, - адвокат потерпевшихЗайцева на момент ДТП была под действием наркотиков, - адвокат потерпевших
Блок рекламы


Похожие новости
Uber отказалась от разработки беспилотных грузовиковUber отказалась от разработки беспилотных грузовиков
Toyota показала водородный грузовик Project Portal BetaToyota показала водородный грузовик Project Portal Beta
В Тернопольской области грузовик насмерть сбил восьмилетнюю девочку на тротуареВ Тернопольской области грузовик насмерть сбил восьмилетнюю девочку на тротуаре
В Первомайске грузовик насмерть сбил пешехода и врезался в домВ Первомайске грузовик насмерть сбил пешехода и врезался в дом
Полиции пришлось стрелять, чтобы уговорить сдаться пьяного водителя грузовика в Хмельницкой областиПолиции пришлось стрелять, чтобы уговорить сдаться пьяного водителя грузовика в Хмельницкой области
В Полтаве инкассаторский автомобиль влетел в полицейскую машину и перевернулсяВ Полтаве инкассаторский автомобиль влетел в полицейскую машину и перевернулся
Автомобиль попал под поезд Киев - Бердянск, есть жертвыАвтомобиль попал под поезд Киев - Бердянск, есть жертвы
Поезд протаранил микроавтобус с пассажирами, есть погибшиеПоезд протаранил микроавтобус с пассажирами, есть погибшие
Возле Киева установят 10 комплексов для взвешивания грузовиков в движенииВозле Киева установят 10 комплексов для взвешивания грузовиков в движении
Как выглядел реальный автомобиль «Розовой пантеры»?Как выглядел реальный автомобиль «Розовой пантеры»?
Последние новости
Подгружаем последние новости