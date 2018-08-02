Автомобиль с лидерами одесского Народного Руха протаранил грузовик

Водитель выпрыгнул из грузовика на ходу и скрылся на ждавшем его мопеде.

В Одессе водитель грузовика ГАЗ совершил намеренное столкновение с автомобилем Toyota, в котором находились лидеры одесской организации "Народного Руха Украины" Михаил Кузаконь и Григорий Козьма.

"Только что на меня и Михаила Кузаконя было совершено нападение с использованием грузовика, который на большой скорости целенаправленно въехал в машину. Водитель выпрыгнул из авто еще на ходу и скрылся на заранее ждущем его мопеде. Кажется, их было трое. Я успел выпрыгнуть и остался цел. Михаил тоже цел", - написал Козьма в фейсбуке.

Фото: facebook.com/grig.cozma

Фото: facebook.com/grig.cozma

Михаил Кузаконь - председатель областной организации партии "Народный Рух Украины", Григорий Козьма - автор серии журналистских расследований.

Напомним, 31 июля в Херсоне было совершено покушение на убийство местной активистки, советницы мэра города Екатерины Гандзюк, а в Бердянске застрелили активиста-ветерана Виталия Олешко (позывной Сармат).