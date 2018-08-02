Ferrari будут красить уникальным способом

Ferrari будут красить уникальным способом

Знаменитый производитель суперкаров Ferrari давно сотрудничает с американской корпорацией PPG, которая выпускает широкий спектр лакокрасочной продукции. В 2004 году итальянцы стали красить автомобили более экологичными красками на водной основе, а теперь освоили технологию окраски Low Cure Clear Coats, которая предполагает использование низкотемпературных лаков.

Ferrari будут красить уникальным способом

Специальный состав прозрачного слоя позволяет ему высыхать уже при 100 °C вместо прежних 150 градусов. В Ferrari особо подчёркивают, что они первыми в мире внедрили эту технологию, позволившую существенно снизить энергозатраты завода. Понижение температуры сушки лакам обеспечили новые отвердители в составе, которые при этом повысили механическую стойкость и гидрофобность покрытия, а также улучшили адгезию между слоями.

Ferrari будут красить уникальным способом

Кроме того, новая технология позволяет окрашивать металлические детали вместе с углепластиковыми. Ну и не стоит недооценивать тот факт, что новый процесс окраски с низкотемпературной сушкой совершенно не повлиял на количество возможных оттенков цвета кузова. Ferrari позволяет комбинировать 61 цвет базового слоя краски с глянцевыми или матовыми лаками.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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