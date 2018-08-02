Toyota показала водородный грузовик Project Portal Beta

Первый прототип водородного грузовика Toyota проехал более 16 000 километров в ходе грузоперевозок в порты Лонг-Бич и Лос-Анджелеса. Toyota планирует запустить для тех же работ новый прототип грузовика на водородных топливных элементах позже в этом году — до тех пор будет работать первая версия под названием Alpha.





Toyota

Как отметил Андрю Лунд (Andrew Lund), главный инженер Project Portal, первый грузовик уже подтвердил осуществимость концепта и теперь компания должна пойти дальше — показать, что новый грузовик не только лучше оригинального, но и что он более коммерчески жизнеспособный, передает New Atlas.

Toyota

Грузовик Beta, или Project Portal 2.0, получил силовую установку, схожую с таковой у оригинальной версии: моторы выдают более 670 лошадиных сил и 1 796 Нм крутящего момента. При этом в сравнении с Alpha Beta вмещает больше водородного топлива — он получил примерно на 50 процентов увеличенный запас хода: более 300 миль (около 480 километров). В то же время специалисты реконфигурировали водородные баки машины, чтобы сделать более вместительным салон, не увеличивая при этом колесную базу.



