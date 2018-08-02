Toyota показала водородный грузовик Project Portal Beta

Первый прототип водородного грузовика Toyota проехал более 16 000 километров в ходе грузоперевозок в порты Лонг-Бич и Лос-Анджелеса. Toyota планирует запустить для тех же работ новый прототип грузовика на водородных топливных элементах позже в этом году — до тех пор будет работать первая версия под названием Alpha.


Toyota показала водородный грузовик Project Portal Beta

Toyota

Как отметил Андрю Лунд (Andrew Lund), главный инженер Project Portal, первый грузовик уже подтвердил осуществимость концепта и теперь компания должна пойти дальше — показать, что новый грузовик не только лучше оригинального, но и что он более коммерчески жизнеспособный, передает New Atlas.

Toyota показала водородный грузовик Project Portal Beta

Toyota

Грузовик Beta, или Project Portal 2.0, получил силовую установку, схожую с таковой у оригинальной версии: моторы выдают более 670 лошадиных сил и 1 796 Нм крутящего момента. При этом в сравнении с Alpha Beta вмещает больше водородного топлива — он получил примерно на 50 процентов увеличенный запас хода: более 300 миль (около 480 километров). В то же время специалисты реконфигурировали водородные баки машины, чтобы сделать более вместительным салон, не увеличивая при этом колесную базу.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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