В Киеве мужчина пытался из мести поджечь машину знакомого, но загорелся сам

Злоумышленника разыскал полицейский пес.

В Голосеевском районе Киева мужчина получил ожоги рук, пытаясь сжечь автомобиль своего знакомого.

Об этом сообщается на сайте столичной полиции.

Злоумышленник облил машину бензином и поджег. Однако, зажигательная смесь попала на одежду - и он загорелся сам.

Ночью в дежурную часть позвонил 36-летний киевлянин и сообщил, что на улице Золотоношский горит его автомобиль. На вызов выехали автопатрули, следственно-оперативная группа, кинологи, спасатели и врачи.

На месте происшествия правоохранители обнаружили обувь и часы. Служебный пес по кличке Метис-Миф взял след и привел полицейских к дому, где скрывался поджигатель.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

Фото: kyiv.npu.gov.ua

Фото: kyiv.npu.gov.ua

"Во дворе частного дома оперативники задержали мужчину с ожогами рук. Им оказался 32-летний уроженец Херсонской области, который ранее отбывал наказание за различные преступления. Два года назад он освободился из мест лишения свободы", - рассказали в полиции.

Правоохранители также установили, что накануне между родственником задержанного и владельцем автомобиля произошел конфликт. В результате мужчина купил канистру бензина и поджег автомобиль оппонента.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

Поджигателю объявлено о подозрении по ч.2. ст. 194 УК (умышленное уничтожение или повреждение имущества). Санкция статьи предусматривает до десяти лет лишения свободы.

Напомним, в мае в Днепропетровской области задержали мужчину, который пытался поджечь служебный автомобиль полиции. Свой поступок он объяснил "обидой на правоохранителей".