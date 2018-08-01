В Киеве мужчина пытался из мести поджечь машину знакомого, но загорелся сам
Злоумышленника разыскал полицейский пес.
В Голосеевском районе Киева мужчина получил ожоги рук, пытаясь сжечь автомобиль своего знакомого.
Об этом сообщается на сайте столичной полиции.
Злоумышленник облил машину бензином и поджег. Однако, зажигательная смесь попала на одежду - и он загорелся сам.
Ночью в дежурную часть позвонил 36-летний киевлянин и сообщил, что на улице Золотоношский горит его автомобиль. На вызов выехали автопатрули, следственно-оперативная группа, кинологи, спасатели и врачи.
На месте происшествия правоохранители обнаружили обувь и часы. Служебный пес по кличке Метис-Миф взял след и привел полицейских к дому, где скрывался поджигатель.
"Во дворе частного дома оперативники задержали мужчину с ожогами рук. Им оказался 32-летний уроженец Херсонской области, который ранее отбывал наказание за различные преступления. Два года назад он освободился из мест лишения свободы", - рассказали в полиции.
Правоохранители также установили, что накануне между родственником задержанного и владельцем автомобиля произошел конфликт. В результате мужчина купил канистру бензина и поджег автомобиль оппонента.
Поджигателю объявлено о подозрении по ч.2. ст. 194 УК (умышленное уничтожение или повреждение имущества). Санкция статьи предусматривает до десяти лет лишения свободы.
Напомним, в мае в Днепропетровской области задержали мужчину, который пытался поджечь служебный автомобиль полиции. Свой поступок он объяснил "обидой на правоохранителей".
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01.08.2018 20:04