Honda HA-420 HondaJet: первый самолёт Honda

Компания «Хонда» пыталась выйти на рынок малой авиации ещё в 1980-х, а в начале 1990-х тестировались экспериментальные самолёты Honda SHM-1/MH01 и Honda MH02 — но в серийное производство они не попали.

А в 1997-м дизайнер Мичимасо Фуджино набросал первые скетчи будущего HondaJet. Двумя годами позже первый макет самолёта был испытан в аэродинамической трубе Boeing, а 3 декабря 2003 года прототип HondaJet совершил свой первый полёт.

Внедрение нового самолёта — дело долгое. В 2005-м машину официально представили публике, в 2007-м созданы мощности для серийной сборки «хондаджетов», в 2010-м первый полёт совершила уже не экспериментальная, а серийная машина, и, наконец, 23 декабря 2015-го первый самолёт был доставлен заказчику. За 2017 год было построено уже 43 машины, а в 2019-м Honda планирует выйти на режим в 80?90 самолётов в год.

В принципе, это может быть зарождением нового гиганта, который лет через 20 составит конкуренцию Boeing и Airbus. Или не составит.

Основные характеристики Honda HA-420 HondaJet:

Вместимость: 1 или 2 человека экипажа и от 4 до 6 пассажиров

Длина: 13 метров

Размах крыльев: 12 метров

Максимальная взлётная масса: 4808 кг

Двигатели: два турбовентиляторных Honda HF120

Максиальная скорость: 782 км/ч

Крейсерская скорость: 682 км/ч

Практический потолок: 13106 метров

Практическая дальность: 2234 км



