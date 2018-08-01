Honda HA-420 HondaJet: первый самолёт Honda

Honda HA-420 HondaJet: первый самолёт Honda

Компания «Хонда» пыталась выйти на рынок малой авиации ещё в 1980-х, а в начале 1990-х тестировались экспериментальные самолёты Honda SHM-1/MH01 и Honda MH02 — но в серийное производство они не попали.

А в 1997-м дизайнер Мичимасо Фуджино набросал первые скетчи будущего HondaJet. Двумя годами позже первый макет самолёта был испытан в аэродинамической трубе Boeing, а 3 декабря 2003 года прототип HondaJet совершил свой первый полёт.

Внедрение нового самолёта — дело долгое. В 2005-м машину официально представили публике, в 2007-м созданы мощности для серийной сборки «хондаджетов», в 2010-м первый полёт совершила уже не экспериментальная, а серийная машина, и, наконец, 23 декабря 2015-го первый самолёт был доставлен заказчику. За 2017 год было построено уже 43 машины, а в 2019-м Honda планирует выйти на режим в 80?90 самолётов в год.

Honda HA-420 HondaJet: первый самолёт Honda

В принципе, это может быть зарождением нового гиганта, который лет через 20 составит конкуренцию Boeing и Airbus. Или не составит.

Основные характеристики Honda HA-420 HondaJet:

Вместимость: 1 или 2 человека экипажа и от 4 до 6 пассажиров
Длина: 13 метров
Размах крыльев: 12 метров
Максимальная взлётная масса: 4808 кг
Двигатели: два турбовентиляторных Honda HF120
Максиальная скорость: 782 км/ч
Крейсерская скорость: 682 км/ч
Практический потолок: 13106 метров
Практическая дальность: 2234 км

Honda HA-420 HondaJet: первый самолёт Honda


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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