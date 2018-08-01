В Тернопольской области грузовик насмерть сбил восьмилетнюю девочку на тротуаре
Мать ребенка госпитализирована с травмами.
В Черткове Тернопольской области грузовой автомобиль Mitsubishi Canter выехал на тротуар и сбил насмерть восьмилетнюю девочку.
Об этом сообщается на сайте полиции области.
Установлено, что водитель, двигаясь по улице Шевченко, выехал на тротуар, где проходила мать со своей малолетней дочерью, и наехал на них. Девочка умерла до приезда врачей скорой, а ее мать с телесными повреждениями госпитализирована.
Водителя направили в больницу для проверки на состояние опьянения.
Мужчина задержан согласно ст.208 Уголовного процессуального кодекса. Как выяснилось, в 2009 году он уже привлекался к уголовной ответственности за аналогичное преступление и был осужден к четырем годам лишения свободы условно.
Напомним, в Черкассах автомобиль BMW на пешеходном переходе сбил женщину с 6-летним ребенком и скрылся.
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