В Тернопольской области грузовик насмерть сбил восьмилетнюю девочку на тротуаре

Мать ребенка госпитализирована с травмами.

В Тернопольской области грузовик насмерть сбил восьмилетнюю девочку на тротуаре
Фото: tp.npu.gov.ua

В Черткове Тернопольской области грузовой автомобиль Mitsubishi Canter выехал на тротуар и сбил насмерть восьмилетнюю девочку.

Об этом сообщается на сайте полиции области.

Установлено, что водитель, двигаясь по улице Шевченко, выехал на тротуар, где проходила мать со своей малолетней дочерью, и наехал на них. Девочка умерла до приезда врачей скорой, а ее мать с телесными повреждениями госпитализирована.

Водителя направили в больницу для проверки на состояние опьянения.

Фото: tp.npu.gov.ua

Мужчина задержан согласно ст.208 Уголовного процессуального кодекса. Как выяснилось, в 2009 году он уже привлекался к уголовной ответственности за аналогичное преступление и был осужден к четырем годам лишения свободы условно.

Напомним, в Черкассах автомобиль BMW на пешеходном переходе сбил женщину с 6-летним ребенком и скрылся.


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