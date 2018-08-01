10 малоизвестных производителей самолётов Канады

Puma (Лашют, Квебек). Небольшая компания, основанная в 2005 году и с 2008-го строящая единственную двухместную модель лёгкого спортивного самолёта Puma Sport (на снимке). Существует ряд модификаций, отличающихся в основном мощность двигателя Rotax. Машина довольно успешно продаётся, и компания не торопится обновлять линейку продукции.

Bushcaddy (Соммерстаун, Онтарио). Фирма, с 1994 года производящая самолёты для наблюдения за лесами, частных путешествий, разведывательных полётов, в том числе с возможностью посадки на воду. Все в гамме 5 моделей, все поставляются или в собранном виде, или в формате кит-комплекта. На снимке модель Bushcaddy R-120 — двухместный кит, стоящий в разобранном виде $25000.

Falconar (Эдмонтон, Альберта). Крис Фальконар основал свою компанию ещё в начале 1960-х, затем многократно перерегистрировал марку; тот Falconar, который существует сегодня, является уже третьей инкарнацией, работающей с 1985 года. Под заказ компания может изготовить, в принципе, любой из самолётов, разработанных Крисом за полвека, суммарно 18 моделей. На снимке — двухместный кит-самолёт Falconar F11A Sporty с двигателем Continental.

Fisher Flying Products (Дорчестер, Онтарио). И ещё один производитель кит-комплектов для сборки лёгких спортивных машин. Компания основана в 1984 году, за эти годы разработала и запустила в производство более 20 моделей одно- и двухместных самолётов, 14 из них до сих пор составляют гамму продукции. На снимке FFP Dakota Hawk, лёгкий моноплан с деревянной рамой.

Murphy (Чилливак, Британская Колумбия). Компания, основанная Даррилом Мёрфи в 1985 году, производит семь различных разновидностей лёгких кит-самолётов — как для посадки на землю, так и с поплавками. Самое крутое изобретение Даррил Мёрфи — это технология крепления велосипедов к крыльям самолётов — это позволяет позиционировать машины как кит-самолёты для полётов на природу, в заповедники, для путешествий. Например, прилетел с девушкой в природный заказник, снял велики с крыльев — и поехал кататься. На снимке — флагманская модель Murphy Elite.

Norman (Сен-Ансельм, Квебек). Маленький производитель сверхлёгких кит-самолётов. Сайт компании вечно висит, так что продажи идут через сторонних дилеров. В гамме — собираемые на заводе Norman Nordic II и Norman Nordic IV, плюс кит-комплект Norman Nordic VI. Также есть несколько самолётов линейки Explorer — многоместных, рассчитанных на длительные полёты, но такие изготовляются только по спецзаказу. На снимке обычный Norman Nordic VI.

Solarship (Торонто). Крупному городу — крупный самолёт. Точнее, даже не самолёт. Компания Solarship существует с 2006 года, а в 2015-м представила, наконец, свой первый продукт — гибрид самолёта и дирижабля. Он существует в четырёх типоразмерах — от крошечного Solarship Caracal грузоподъёмностью 200 кг до 30-тонного гиганта Solarship Nanuq с размахом надувных крыльев в 100 метров. Общая суть машин Solarship в том, что с точки зрения аэродинамики и расположения двигателей это лёгкий самолёт, но крылья его представляют собой наполненную газом ёмкость, как дирижабельный баллон. Пока что заказчики не получили ни одной машины — есть только опытные образцы. И мы не знаем, есть ли предзаказы. Но концепция точно оригинальная.

St-Just (Бушервиль, Квебек). Крошечный производитель кит-самолётов. У него даже сайта своего нет, а модель всего одна — кит-комплект St-Just Super-Cyclone с двумя типами двигателя (230 или 300 л.с.) и на колёсах или на поплавках. Причём эта модель — просто реплика старого Cessna 180?185.

Tapanee (Мон-Сен-Мишель, Квебек). Ничего особенного, просто ещё одна фирма, делающая кит-комплекты, основанные на американском самолёте Zenith STOL CH 701. Сегодня в гамме компании две модели — P?gazair (3 модификации) и Levitation. На снимке — Tapanee Levitation 4.

Zenair (Мидленд, Онтарио). Относительно крупная компания, основанная в 1974 году Крисом Хейнцем. Строит она полноценные самолёты и кит-комплекты, спортивные машины и самолёты для наблюдения, в общем, всё, что только можно найти в сегменте сверхлёгкой авиации, более 15 моделей. Другое дело, что большая часть моделей — это лицензионные американские Zenith, лишь несколько самолётов из линейки — собственной разработки. Продаются Zenair и в наших широтах, например, модель на снимке — Zenair STOL CH 801-HD.



