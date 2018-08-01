Следователь полиции устроила пьяное ДТП в Одессе

Женщина врезалась в припаркованный у дороги автомобиль.

Следователь полиции устроила пьяное ДТП в Одессе
Фото: dumskaya.net

В Одессе следователь Приморского отдела полиции в состоянии алкогольного опьянения устроила устроила дорожно-транспортное происшествие.

Об этом сообщает "Думская".

Ночью автомобиль Nissan Juke под управлением следователя Натальи Марышевой врезался в автомобиль, припаркованный на 1-й станции Люстдорфской дороги.

Фото: dumskaya.net

На экспертизе в медицинском учреждении алкотестер показал 2,23 промилле, а в моче женщины обнаружили 3,46 промилле. Кроме того, при освидетельствовании виновница аварии вела себя неадекватно.

Фото: dumskaya.net

Напомним, Верховная рада собирается ужесточить наказание для пьяных водителей до 10 лет тюрьмы вместо штрафа.


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