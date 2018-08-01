Военные получили два модернизированных МиГ-29
Седьмой и восьмой МиГ-29МУ1 переданы в одну из воинских частей.
Львовский государственный авиационно-ремонтный завод модернизировал два истребителя МиГ-29 до МиГ-29МУ1 и передал их военным.
Об этом сообщила пресс-служба "Укроборонпрома", в состав которого входит ЛГАРЗ.
Модернизация МиГ-29 включает в себя капитальный ремонт с продлением ресурса, установку более мощной радиолокационной станции, а также системы спутниковой навигации, интегрированной в бортовой радионавигационный комплекс. Кроме того, расширены возможности контроля и регистрации функциональных параметров технического состояния самолета, двигателя и ряда бортовых систем.
Истребитель МиГ-29МУ1 оборудован двумя турбореактивными двигателями с форсажной камерой, способен развивать скорость до 2450 км/час. В список вооружения входят 30-мм автоматической пушкой, ракеты типа "воздух-воздух", бомбы и блоки неуправляемых реактивных снарядов для поражения наземных целей.
Самолет оснащен развитой системой радиоэлектронной борьбы, которая предназначена для индивидуальной защиты самолета от атак вражеских зенитно-ракетных комплексов и самолетов.
МиГ-29МУ1 находятся в эксплуатации с 2009 года. Машины сконцентрированы в составе 40-й бригады тактической авиации в Василькове.
Истребитель МиГ-29 вместе с Су-27 - основной боевой самолет Воздушных сил Украины.
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01.08.2018 12:17