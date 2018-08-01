В центре Киева произошло ДТП с участием 3 авто
В Шевченковском районе на перекрестке бульвара Шевченко и улицы Владимирской столкнулись три автомобиля: два марки Chevrolet и Mercedes
Об этом сообщают
Как рассказывают двое из водителей-участников аварии, водитель черного Chevrolet Lacetti двигался по бульвару Шевченко и на перекрестке пытался проскочить на красный сигнал светофора, но не успел.
Поэтому столкнулся с Mercedes S-Klasse, который от удара отскочил и зацепил светлый Chevrolet Aveo. В ДТП пострадал водитель черного Chevrolet, ему оказали помощь врачи скорой на месте.
Сообщается, что в результате ДТП по бульвару Шевченко в направлении Бессарабки образовался затор.
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