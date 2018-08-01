Мощность электрокара Porsche Taycan достигает 600 лошадиных сил

Мощность электрокара Porsche Taycan достигает 600 лошадиных сил

Марка Porsche раскрыла окончательные технические характеристики модели Taycan — полностью электрического автомобиля премиум-класса, который создавался по проекту Mission E.

Силовая платформа машины включает два возбуждаемых от постоянных магнитов синхронных двигателя (PSM). Суммарная мощность, как и говорилось ранее, превышает 600 лошадиных сил.

В электрокаре использована 800-вольтная техника. За 15 минут блок аккумуляторных батарей может быть заряжен на 80 % — этого хватит на 400 км пути. Максимальный же запас хода составляет приблизительно 500 км.

На разгон с 0 до 100 км/ч требуется менее 3,5 секунды. Отметку в 200 км/ч машина преодолевает спустя примерно 12 секунд после старта.

Аккумуляторный блок насчитывает четыре сотни ячеек. Он интегрирован в днище кузова, что положительно влияет на распределение веса агрегатов и обеспечивает индуктивную зарядку.

Мощность электрокара Porsche Taycan достигает 600 лошадиных сил

Porsche Taycan — это полноприводный автомобиль. Один из моторов приводит в движение колёса на передней оси, второй — на задней. Система Porsche Torque Vectoring меняет параметры привода с учётом динамики езды и сцепления шин с дорогой.

Реализована продуманная система охлаждения механизмов, аккумулятора и электроники. Встроенные воздуховоды улучшают обдув и охлаждение колёс, выпускные отверстия по бокам уменьшают избыточное давление в колёсных арках и, следовательно, подъёмное усилие.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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