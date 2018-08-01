В Техасе появились робомобили Drive.ai со светодиодными экранами

В начале недели на дорогах штата Техас появились самоходные автомобили компании Drive.ai, объявившей о запуске пилотного сервиса поиска попутчиков для совместных поездок.

Пилотный проект ограничили территорией Далласа, пригорода Фриско. В нём задействовано всего четыре машины, которые будут перемещаться на территории площадью 2 кв. мили (5,2 км2), где также находится штаб-квартира популярного профессионального клуба по американскому футболу Dallas Cowboys.

Внешний вид самоходных автомобилей Drive.ai заметно отличается безупречного белого облика автономных автомобилей Waymo или Cruise Automation. Робомбили Drive.ai окрашены в ярко-оранжевый цвет с волнистой синей полосой по бокам и надписью жирным шрифтом «самоходный автомобиль». Это сделано не случайно. Компания сообщила, что её автомобили специально спроектированы, чтобы выглядеть иначе, чем другие транспортные средства. По словам Самипа Тандона (Sameep Tandon), соучредителя и генерального директора стартапа из Маунтин-Вью, они должны «визуально отличаться» своим внешним видом.

Ещё одна интересная деталь — у самоходных автомобилей Drive.ai имеется четыре светодиодных экрана — один на капоте, по одному на передних крыльях и один сзади — для отображения сообщений пешеходам и всем, кто находится в непосредственной близости от автомобиля.

В зависимости от того, какой манёвр выполняет автомобиль или кто им управляет, на табло высвечиваются сообщения с информацией об этом.

Тандон рассказал, что поначалу в самоходных автомобилях будет находиться водитель для страховки, но к концу года компания планирует отказаться от его присутствия в кабине.



