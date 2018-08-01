Туристы спровоцировали столкновение двух пассажирских поездов в Перу
Пострадал один иностранец.
В Перу столкнулись два туристических поезда. ДТП произошло в популярном туристическом районе Мачу-Пикчу, сообщает Reuters.
Столкновение произошло из-за перекрытия железнодорожных путей туристами. Они не смогли приобрести билеты на поезд и вышли на рельсы, чтобы остановить движущийся состав. Протестная акция стала причиной аварии. Один поезд резко затормозил, и второй состав влетел в него.
При столкновении пострадали 23 пассажира, пятеро госпитализированы с серьезными травмами. Большинство пострадавших - иностранные туристы.
Правоохранители выясняют подробности происшествия и опрашивают очевидцев.
Напомним, при столкновении поезда с микроавтобусом в Черновицкой области погибли двое людей.
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