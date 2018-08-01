В Днепропетровской области на мотоцикле разбились жених и невеста
В Днепропетровской области произошло смертельное ДТП с участием мотоцикла и легкового автомобиля, в результате которого погибли мужчина и женщина, накануне решившие пожениться. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции области.
Согласно сообщению, авария произошла в темное время суток, 28 июля, между селами Пригородное и Старозаводское. Пара ехала на мотоцикле и столкнулась с легковый автомобилем ВАЗ 2101.
После столкновения 26-летняя девушка и 30-летний водитель мотоцикла получили травмы не совместимые с жизнью и погибли на месте.
Dnepr24 пишет, что за день до аварии пара приняла решение пожениться.
В данный момент полиция области устанавливает обстоятельства и подробности происшествия.
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