Четыре человека пострадали при столкновении трех маршруток в Вишневом
По предварительной информации, водителю одной из маршруток стало плохо.
В Вишевом Киевской области сегодня, 31 июля, произошло столкновение трех маршруток. В результате ДТП пострадали четыре человека.
Как сообщает dtp.kiev.ua, водителю одной из маршруток стало плохо. Он выехал на встречную полосу и протаранил еще два автобуса.
"Чудом обошлось без масштабных последствий, четверо пострадавших, у двух серьезные травмы. Женщину увезла "скорая" в безсознательном состоянии, у девочки 10-ти лет перелом ноги", - говорится в сообщении.
Инцидент произошел примерно в 17:00. Столкнулись маршрутки №№723, 732 и 306.
Ранее сегодня в Пуще-Водице трамвай не разминулся с легковушкой: трое пострадавших.
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31.07.2018 16:26