Четыре человека пострадали при столкновении трех маршруток в Вишневом

По предварительной информации, водителю одной из маршруток стало плохо.

В Вишевом Киевской области сегодня, 31 июля, произошло столкновение трех маршруток. В результате ДТП пострадали четыре человека.

Как сообщает dtp.kiev.ua, водителю одной из маршруток стало плохо. Он выехал на встречную полосу и протаранил еще два автобуса.

"Чудом обошлось без масштабных последствий, четверо пострадавших, у двух серьезные травмы. Женщину увезла "скорая" в безсознательном состоянии, у девочки 10-ти лет перелом ноги", - говорится в сообщении.

Инцидент произошел примерно в 17:00. Столкнулись маршрутки №№723, 732 и 306.

Ранее сегодня в Пуще-Водице трамвай не разминулся с легковушкой: трое пострадавших.