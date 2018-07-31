Киевский трамвай не разминулся с легковушкой: трое пострадавших
Взрослые отделались легкими травмами, 10-летнюю девочку увезла "скорая".
В Киеве 31 июля в Пуще-Водице произошло ДТП с опрокидыванием. Daewoo Lanos столкнулся с трамваем №12 около 13:05. Об этом сообщает Информатор.
Автомобили столкнулись на перекрестке улиц Городской и Федора Максименко. Daewoo двигался по улице Максименко в сторону Академгородка. Трамвай двигался по маршруту со стороны Куреневки. После того, как трамвай выехал с остановки, произошло столкновение.
Водитель трамвая сообщила, что заметила машину в последний момент и начала тормозить, однако было уже поздно. В результате столкновения Lanos перевернулся. В машине находились три человека. Все они были госпитализированы. Мужчина-водитель отделался легкими травмами, у женщины подозрение на перелом ключицы. Больше всего пострадала 10-летняя девочка. Ее с серьезными травмами забрали в больницу.
Движение трамваев по маршруту №№ 11, 12, 16 парализовано. На месте работала патрульная полиция, медики и следственно-оперативная группа. Подробности ДТП выясняются.
Напомним, накануне в Киеве пьяный водитель разбил восемь автомобилей, большинство из которых были припаркованы.
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31.07.2018 10:13