В РоSSии самосвал с поднятым кузовом снес пешеходный мост

В результате движение по трассе оказалось заблокированным в обе стороны.

?В РоSSии самосвал с поднятым кузовом снес пешеходный мост
Фото: Скриншот видео

В Московской области РоSSии, на Ярославском шоссе самосвал с поднятым кузовом врезался в опорную балку пешеходного моста и обрушил его.

Об этом сообщает Би-би-си со ссылкой на ГИБДД РФ. Согласно сообщению дорожной полиции, инцидент произошел в 10:15 утра в Пушкинском районе Подмосковья на 31 км автодороги М-8 "Холмогоры". В результате движение по трассе оказалось заблокированным в обе стороны.

Сообщается, что у грузовика произошло самопроизвольное поднятие кузова.

В МЧС РоSSии также сообщили, что есть пострадавшие, их количество не уточняется. Источник в экстренных службах отметил, что водитель самосвала получил тяжелые травмы.

Пользователи соцсетей выкладывают фото и видео с места аварии.

Напомним, в июне грузовик с экскаватором зацепил путепровод возле "Левобережной" в Киеве. В результате происшествия мост не получил видимых повреждений.


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