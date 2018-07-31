В РоSSии самосвал с поднятым кузовом снес пешеходный мост
В результате движение по трассе оказалось заблокированным в обе стороны.
В Московской области РоSSии, на Ярославском шоссе самосвал с поднятым кузовом врезался в опорную балку пешеходного моста и обрушил его.
Об этом сообщает Би-би-си со ссылкой на ГИБДД РФ. Согласно сообщению дорожной полиции, инцидент произошел в 10:15 утра в Пушкинском районе Подмосковья на 31 км автодороги М-8 "Холмогоры". В результате движение по трассе оказалось заблокированным в обе стороны.
Сообщается, что у грузовика произошло самопроизвольное поднятие кузова.
В МЧС РоSSии также сообщили, что есть пострадавшие, их количество не уточняется. Источник в экстренных службах отметил, что водитель самосвала получил тяжелые травмы.
Пользователи соцсетей выкладывают фото и видео с места аварии.
Напомним, в июне грузовик с экскаватором зацепил путепровод возле "Левобережной" в Киеве. В результате происшествия мост не получил видимых повреждений.
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