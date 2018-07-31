В Первомайске грузовик насмерть сбил пешехода и врезался в дом
Водитель госпитализирован в тяжелом состоянии.
Во вторник утром в городе Первомайск Николаевской области седельный тягач Renault с полуприцепом выехал за пределы проезжей части, сбил пешехода и врезался в жилой дом.
Об этом сообщает местный сайт "Новости N".
Автомобиль с грузом комплектующих для металлопластиковых окон ехал по улице Киевской в направлении центра города. На спуске, возле автозаправки, водитель не справился с управлением, не вписался в крутой поворот и выехал за пределы проезжей части. Затем машина врезалась в жилой дом, попутно снеся несколько билбордов.
В результате ДТП погиб пешеход, проходивший в этот момент по тротуару.
Дом, в который врезался автомобиль, частично разрушен - на него и высыпался груз из полуприцепа. Есть ли внутри люди - выясняют спасатели.
Водитель фуры с травмами госпитализирован в Первомайскую районную больницу. Движение по улице Киевской перекрыто, транспорт пускают в объезд. На месте происшествия работает полиция и спасатели.
Напомним, ранее в Черновицкой области два человека погибли при столкновении микроавтобуса с поездом на переезде.
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