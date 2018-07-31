Самые красивые автомобили: Cord

Самые красивые автомобили: Cord

Дизайнерские изыски, использовавшиеся в моделях Cord, сильно опережали свое время. Чего стоят только выдвигающиеся из крыльев фары — в широком автомобилестроении этот тренд распространился лишь в 1970-е. Кроме того, модель Cord L-29 стала первым переднеприводным автомобилем в США, а элементы дизайна Cord впоследствии копировали практически все крупные производители.

Самые красивые автомобили: Cord

1936 год, Cord 810/812. Первый в мире серийный автомобиль с «прячущимися» фарами — для 1930-х это было абсолютно революционным дизайном. Помимо того, это был первый американский переднеприводный автомобиль с независимой подвеской. На снимке — вариант с кузовом седан.

Самые красивые автомобили: Cord
1936 год, Cord 810/812. Первый в мире серийный автомобиль с «прячущимися» фарами — для 1930-х это было абсолютно революционным дизайном. Вариант с кузовом кабриолет. Всего было изготовлено около 3000 экземпляров модели.
Самые красивые автомобили: Cord
1936 год, Cord 810/812. Первый в мире серийный автомобиль с «прячущимися» фарами — для 1930-х это было абсолютно революционным дизайном. Автомобиль разработал знаменитый дизайнер Гордон Бьюриг.
Самые красивые автомобили: Cord
Самые красивые автомобили: Cord
1929 год, Cord L29. Первый автомобиль под маркой Cord и первый американский переднеприводный автомобиль. Классическая модель, «собравшая» лучшие черты автомобилей 20-х.
Самые красивые автомобили: Cord
1929 год, Cord L29 Convertible. Обратите внимание на необычную форму фар.
Самые красивые автомобили: Cord
1929 год, Cord L29 Phaeton Sedan.
Самые красивые автомобили: Cord
1931 год, Cord L-29 Front Drive LaGrande Speedster.
Самые красивые автомобили: Cord
1932 год, Cord E-1 Enclosed Town Car, последняя, «предсмертная», разработка марки.
Самые красивые автомобили: Cord
1970 год, Cord Warrior. В 1968 году компания Sports Automobile Manufacturing Company (SAMCO) попыталась возродить легендарную марку и выпустила 400 таких Cord. В 1970-м производство свернули. Но получилось красиво.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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