Самые красивые автомобили: Cord

Дизайнерские изыски, использовавшиеся в моделях Cord, сильно опережали свое время. Чего стоят только выдвигающиеся из крыльев фары — в широком автомобилестроении этот тренд распространился лишь в 1970-е. Кроме того, модель Cord L-29 стала первым переднеприводным автомобилем в США , а элементы дизайна Cord впоследствии копировали практически все крупные производители.

1936 год, Cord 810/812. Первый в мире серийный автомобиль с «прячущимися» фарами — для 1930-х это было абсолютно революционным дизайном. Помимо того, это был первый американский переднеприводный автомобиль с независимой подвеской. На снимке — вариант с кузовом седан.

1936 год, Cord 810/812. Первый в мире серийный автомобиль с «прячущимися» фарами — для 1930-х это было абсолютно революционным дизайном. Вариант с кузовом кабриолет. Всего было изготовлено около 3000 экземпляров модели.1936 год, Cord 810/812. Первый в мире серийный автомобиль с «прячущимися» фарами — для 1930-х это было абсолютно революционным дизайном. Автомобиль разработал знаменитый дизайнер Гордон Бьюриг.1929 год, Cord L29. Первый автомобиль под маркой Cord и первый американский переднеприводный автомобиль . Классическая модель, «собравшая» лучшие черты автомобилей 20-х.1929 год, Cord L29 Convertible. Обратите внимание на необычную форму фар.1929 год, Cord L29 Phaeton Sedan.1931 год, Cord L-29 Front Drive LaGrande Speedster.1932 год, Cord E-1 Enclosed Town Car, последняя, «предсмертная», разработка марки.1970 год, Cord Warrior. В 1968 году компания Sports Automobile Manufacturing Company (SAMCO) попыталась возродить легендарную марку и выпустила 400 таких Cord. В 1970-м производство свернули. Но получилось красиво.



