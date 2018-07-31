Самые красивые автомобили: Cord
Дизайнерские изыски, использовавшиеся в моделях Cord, сильно опережали свое время. Чего стоят только выдвигающиеся из крыльев фары — в широком автомобилестроении этот тренд распространился лишь в 1970-е. Кроме того, модель Cord L-29 стала первым переднеприводным автомобилем в США, а элементы дизайна Cord впоследствии копировали практически все крупные производители.
1936 год, Cord 810/812. Первый в мире серийный автомобиль с «прячущимися» фарами — для 1930-х это было абсолютно революционным дизайном. Помимо того, это был первый американский переднеприводный автомобиль с независимой подвеской. На снимке — вариант с кузовом седан.
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