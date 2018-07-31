В Киеве графитчики ранили камнем пассажира городской электрички
Молодые люди в масках принудительно остановили поезд и разрисовали вагоны.
В понедельник вечером в Киеве несколько молодых людей принудительно остановили городскую электричку и разрисовали ее краской.
Об этом сообщается на сайте полиции.
Отмечается, что действия злоумышленников квалифицированы как хулиганство.
"Работники полиции, прибывшие на вызов, выяснили, что молодые люди с закрытыми лицами остановили поезд между станцией «Сырец» и «Вышгородская». Затем они разрисовали вагоны, а когда вышел машинист - начали бросать камни. В результате инцидента пострадал 21-летний пассажир, которого с телесными повреждениями доставили в больницу", - говорится в сообщении.
Открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство). Правоохранители изучают видео в интернете и с камер наблюдения, общаются со свидетелями происшествия.
За совершение такого правонарушения предусмотрено до семи лет лишения свободы. В ходе следствия также будет установлена сумма нанесенного ущерба.
Напомним, за три года воры и вандалы нанесли "Укрзализныце" убытков на 130 млн гривен.
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