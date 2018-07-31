У водителя "Хаммера", сбившего ребенка в Киеве, принудительно отобрали образцы биоматериалов

Ранее тесты не выявили содержания алкоголя и наркотиков в организме подозреваемого.

У водителя "Хаммера", сбившего ребенка в Киеве, принудительно отобрали образцы биоматериалов
Фото: Lb.ua

Шевченковский районный суд удовлетворил ходатайство столичной прокуратуры о принудительном отобрании биологических образцов в водителя автомобиля "Хаммер", сбил насмерть девочку на бульваре Леси Украинки в Киеве.

Об этом сообщается на сайте столичной прокуратуры.

В этот же день (30 июля) решение суда о принудительном отбор образцов было выполнено.

В прокуратуре сообщили, что сразу после задержания Островский прошел тест на Драгер, а затем после чего был доставлен в Киевскую городскую наркологическую клиническую больницу "Социотерапия" для проверки на состояние алкогольного и наркотического опьянения, где он предоставил образцы мочи.

"Тест на Драгер, а также результаты лабораторного анализа образцов мочи не выявили содержания алкоголя и наркотических веществ в организме подозреваемого. Вместе с тем, поскольку водитель отказался добровольно предоставить другие биологические образцы, которые должны быть в достаточном количестве для осуществления сравнительного исследования и обеспечения несомненности их происхождения от личности подозреваемого, прокуратура обратилась в суд с ходатайством об их принудительном отбор", - говорится в сообщении.

По результатам следственного действия составлен протокол, который будет приобщен к материалам уголовного производства.

Напомним, вечером 24 июля на бульваре Леси Украинки Островский на пешеходном переходе сбил насмерть 10-летнюю девочку. После этого он отъехал на несколько метров и пытался снять номера с автомобиля. Островского задержали полицейские, которые не заметили у него первичных признаков алкогольного опьянения.

Прокуратура сообщила Островскому о подозрении в совершении ДТП, повлекшего гибель ребенка. Также решается вопрос о дополнительной квалификации его действий по ст. 135 УК Украины (оставление в опасности).

26 июля суд арестовал Островского на два месяца без права внесения залога.


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