Мотоциклист сбил коляску с младенцем и травмировал двухлетнюю девочку

В селе Подгородцы мотоциклист не справился с управлением и наехал на коляску с младенцем и двухлетнюю девочку.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Львовской области.

«Дорожно-транспортное происшествие произошло 29 июля около 15.30 в селе Подгородцы Сколевского района», — говорится в сообщении. По данным правоохранителей, 32-летний водитель мотоцикла «Сабур» зацепил рулем коляску, в которой находилась 11-месячная девочка. Также была травмирована ее двухлетняя сестра, детей забрали в больницу, где медики диагностировали ушибы. Как отмечается, в момент ДТП дети находились с мамой на обочине дороги.

В свою очередь мотоциклист также получил телесные повреждения, он находится в реанимации. Сейчас открыто уголовное производство, максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи, – до трех лет ограничения свободы с лишением права управлять транспортными средствами до трех лет. Проводится досудебное расследование.