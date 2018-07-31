Из Омана вернулись 15 украинских моряков судна Free Neptunе

Украинцы полтора года находились на борту этого судна в Султанате Оман.

Из Омана вернулись 15 украинских моряков судна Free Neptunе
Фото: МИД Украины

В Украину вернулись 15 членов экипажа судна Free Neptune спустя более чем полтора года пребывания на борту этого судна в Омане из-за задолженности по выплате заработной платы.

Об этом сообщает Департамент консульской службы МИД Украины в Фейсбуке.

"15 моряков судна Free Neptune вернулись в Украину. Путь домой продолжительностью более полутора лет сопровождался активными переговорами с судовладельцем, портовыми властями и правоохранительными органами Омана. Ожидаемое становится возможным при условии четких комплексных действий дипломатов, адвоката и осознания своей ответственности судовладельцем", - говорится в сообщении.

В МИД также отметили, что одной из причин сложившейся ситуации была недостаточная осведомленность об истории судовладельца, а также о правах и обязанностях сторон в соответствии с заключенным контрактом.

"Помощником для моряков послужит открытый МИД совместно с Профсоюзом работников морского транспорта Украины в Одессе Морской информационный центр. Открыть такой центр также планируем в Херсоне", - сообщили в департаменте консульской службы МИДа.

Напомним, ранее, 28 июля, в Украину вернулись 12 моряков, которых более года назад задержали в Греции по подозрению в контрабанде оружия.


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