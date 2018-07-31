Очевидцы жуткого ДТП в Киеве опровергают версию защиты водителя Hummer

Кирилл Островский, который на автомобиле Hummer насмерть сбил 10-летнюю Настю Артемову в центре Киева , не пытался оказать помощь ребенку и немедленно попытался скрыться с места ДТП.

Об этом рассказали очевидцы аварии, передают « Вести «.

Родственники подозреваемого утверждали, что на месте аварии был припаркован грузовик, который якобы закрыл Островскому обзор. А адвокаты задержанного и сам Островский утверждали, что он не пытался покинуть место ДТП – и даже подходил к сбитой девочке, вызывал ей скорую. Однако журналистам удалось разыскать двух свидетелей ДТП, которых полиция не опросила. По их словам, водитель Hummer не пытался помочь пострадавшим. Он пытался спешно покинул место трагедии.

Свидетель Арсений рассказал, что Островский уехал с места аварии мгновенно.

«Я шел по Леси Украинки – и сам момент удара видел. После того, как машина ударила ребенка, послышался треск и крик матери. Зрелище было ужасное. Я тут же стал вызывать медиков, потому что увидел, что дело плохо. Водитель с места ДТП уехал сразу же. Поехал вниз по Леси Украинки. Он даже не выходил из машины после аварии, не подходил к ребенку. После вызова скорой я позвонил в полицию и ушел, потому что все что там происходило видеть было слишком тяжело. Я до сих пор отхожу после этого зрелища». Мужчина рассказал, что к нему за комментариями обращались только журналисты, а полиция его показаниями не заинтересовалась.

Женщина, которая проживает в доме на бульваре Леси Украинки, видела последствия ДТП из окна.

«Тут не надо быть экспертом, чтобы понять, что с места ДТП он уехал, ведь авария случилась у аптеки, а от нее до «Паруса», где машину задержали минимум метров 200. Я не видела сам удар, но слышала ужасный крик женщины. Кстати, никакого грузовика на месте аварии не было и в помине», — рассказала Анна.

По ее словам, полиция до сих пор не обращалась к ней за свидетельскими показаниями, но женщина внимательно следит за ходом разбирательств по ДТП.

По ее словам, полиция и «скорая» прибыли на место аварии очень быстро.