Пьяный водитель Mercedes насмерть сбил велосипедиста и скрылся

В понедельник, 30 июля, в Киевской области на трассе Сквира-Самгородок водитель Mercedes-Benz, находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершил смертельный наезд на велосипедиста.

В областной полиции сообщили, что водитель скрылся с места ДТП. Нарушителя задержали сотрудники патрульной полиции на трассе Киев-Одесса.

Виновником смертельного ДТП оказался 40-летний житель села Самгородок Сквирского района. Прибор Драгер зафиксировал, что водитель находится в состоянии сильного алкогольного опьянения — содержание алкоголя составлял 3,08 промилле.

Водитель задержан, а Mercedes-Benz изъят и помещен на штрафплощадку. За нарушение правил безопасности дорожного движения мужчине грозит лишение свободы от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.