В Киеве 10-летний ребенок погиб от удара током, взобравшись на вагон поезда

У метро "Берестейская" компания из четырех мальчиков играла неподалеку вагонов.

В Киеве 10-летний ребенок погиб от удара током, взобравшись на вагон поезда
Фото: Александр Рудоманов

Возле станции метро "Берестейская" в Киеве от удара током на железной дороге умер ребенок, сообщает 112 Украина.

"Как сообщил очевидец смертельного инцидента, компания из четырех мальчиков приблизительного возраста 10 лет, играли неподалеку вагонов. Один из них решил залезть на крышу вагона и пройтись до конца, но его ударило током, тело вспыхнуло и упало вниз, где задымилось", - говорится в сообщении.

Сейчас на месте происшествия с детьми работают правоохранители и медики. Место огородили специальной полосой.

Детали происшествия расследуются.

Напомним, в городе Балаклея Харьковской области в результате касания линии электропередачи на железнодорожных путях погиб 18-летний парень.

26 июля в поселке городского типа Березнеговатое Николаевской области 15-летний ребенок погиб от удара током на подстанции.


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