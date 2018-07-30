Глава "Укрзализныци" поручил прекратить закупку наградных знаков "Почетный железнодорожник" в РоSSии

"Данное соглашение должно быть пересмотрено с учетом актуального политического контекста"

И.о. главы "Укрзализныци" Евгений Кравцов поручил остановить процедуру закупки знаков "Почетный железнодорожник" в связи с тем, что их изготавливают в РоSSии.

Об этом сообщается на сайте УЗ.

"Укрзализныця" также обратилась в Министерство инфраструктуры с предложением пересмотреть порядок участия в соглашении, которым регламентируется порядок присвоения этого знака отличия.

Награждение этим значком осуществляется согласно договору от 1993 года. Согласно пункту 8.2 этого соглашения знак "Почетный железнодорожник" единого образца и удостоверения к нему разрабатываются и заказываются для железнодорожных администраций на заводах-производителях ОАО "РЖД".

"Данное соглашение должно быть пересмотрено украинской стороной с учетом актуального политического контекста", - говорится в сообщении.

Всего, по данным УЗ, с 1993 года знаком "Почетный железнодорожник" за высокие достижения в работе были награждены более 4 тыс. железнодорожников.

Ранее стало известно, ПАО "Украинская железная дорога" заключила договор с роSSийской государственной компанией "РЖД" (РоSSийские железные дороги) на изготовление нагрудных знаков на сумму 181 927,68 рублей. Об этом сообщалось на сайте публичных закупок ProZorrо.

Так, согласно данным сайта, филиал УЗ 27 июля заказал 96 наградных знаков "Почетный железнодорожник" в футляре и бланки удостоверений к знакам "Почетный железнодорожник" на сумму 181,927 тыс. рублей. Срок поставки товаров, выполнение работ - 31 декабря 2018.

Напомним, 16 июля УЗ провела два крупных тендера общей стоимостью около 2,6 млрд гривен.