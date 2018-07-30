Полиции пришлось стрелять, чтобы уговорить сдаться пьяного водителя грузовика в Хмельницкой области
Мужчина оказывал сопротивление и отказался пройти тест на алкоголь.
В райцентре Теофиполь Хмельницкой области вечером 29 июля правоохранители применили табельное оружие, чтобы остановить грузовик с пьяным водителем.
Об этом сообщается на сайте местной полиции.
Около полуночи патрульные заметили на одной из улиц крупногабаритный грузовик DAF, который двигался по всей проезжей части и создавал угрозу другим участникам дорожного движения.
"Полицейские неоднократно озвучивали водителю требование остановиться и предупреждали о применении табельного оружия, но мужчина требования правоохранителей проигнорировал и только прибавил скорость. Тогда патрульные совершили несколько выстрелов по колесам. Но даже после остановки транспортного средства водитель продолжил оказывать активное сопротивление", - говорится в сообщении.
В результате на водителя, 47-летнего житель города Самбор, было составлено четыре административных протокола: по ч. 1 ст. 130 (управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения), ст. 122-2 (невыполнение требований об остановке), ч. 4 ст. 122 (нарушение правил дорожного движения, повлекшее создание аварийной обстановки) и ч. 1 ст. 126 (управление транспортным средством лицом, не имеющим при себе или не предъявили для проверки удостоверения водителя соответствующей категории).
После задержания мужчина отказался проходить на месте тест на алкоголь. Для экспертизы его доставили в районную больницу.
Напомним, ранее в Хмельницкой области патрульные остановили водителя экскаватора, у которого в крови было 2,16 промилле алкоголя и тряслись руки.
На данный момент за вождение в состоянии алкогольного опьянения предусматривается штраф в размере 10,2 тыс. грн и лишение прав на 1 год, а водителя, которого дважды в течение 5 лет подвергали административному наказанию за управление транспортными средствами в состоянии опьянения, штрафуют на 40,2 тыс. грн и лишают права управления транспортными средствами на 10 лет.
Верховная Рада собирается ужесточить наказание для пьяных водителей до 10 лет тюрьмы вместо штрафа.
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