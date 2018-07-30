?Полиции пришлось стрелять, чтобы уговорить сдаться пьяного водителя грузовика в Хмельницкой области

Мужчина оказывал сопротивление и отказался пройти тест на алкоголь.

В райцентре Теофиполь Хмельницкой области вечером 29 июля правоохранители применили табельное оружие, чтобы остановить грузовик с пьяным водителем.

Об этом сообщается на сайте местной полиции.

Около полуночи патрульные заметили на одной из улиц крупногабаритный грузовик DAF, который двигался по всей проезжей части и создавал угрозу другим участникам дорожного движения.

"Полицейские неоднократно озвучивали водителю требование остановиться и предупреждали о применении табельного оружия, но мужчина требования правоохранителей проигнорировал и только прибавил скорость. Тогда патрульные совершили несколько выстрелов по колесам. Но даже после остановки транспортного средства водитель продолжил оказывать активное сопротивление", - говорится в сообщении.

В результате на водителя, 47-летнего житель города Самбор, было составлено четыре административных протокола: по ч. 1 ст. 130 (управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения), ст. 122-2 (невыполнение требований об остановке), ч. 4 ст. 122 (нарушение правил дорожного движения, повлекшее создание аварийной обстановки) и ч. 1 ст. 126 (управление транспортным средством лицом, не имеющим при себе или не предъявили для проверки удостоверения водителя соответствующей категории).

Фото: npu.gov.ua

После задержания мужчина отказался проходить на месте тест на алкоголь. Для экспертизы его доставили в районную больницу.

Напомним, ранее в Хмельницкой области патрульные остановили водителя экскаватора, у которого в крови было 2,16 промилле алкоголя и тряслись руки.

На данный момент за вождение в состоянии алкогольного опьянения предусматривается штраф в размере 10,2 тыс. грн и лишение прав на 1 год, а водителя, которого дважды в течение 5 лет подвергали административному наказанию за управление транспортными средствами в состоянии опьянения, штрафуют на 40,2 тыс. грн и лишают права управления транспортными средствами на 10 лет.

Верховная Рада собирается ужесточить наказание для пьяных водителей до 10 лет тюрьмы вместо штрафа.