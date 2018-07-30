В Полтаве инкассаторский автомобиль влетел в полицейскую машину и перевернулся
О пострадавших не сообщается.
Утром в Полтаве произошло дорожно-транспортное происшествие с участием инкассаторской и полицейской машины.
Об этом сообщается на сайте местной полиции.
"Нам удалось установить обстоятельства ДТП с участием полицейского автомобиля и инкассаторского микроавтобуса с помощью видеофиксации", - рассказал начальник Полтавского отдела полиции Александр Терела.
"Установлено, что водитель микроавтобуса "Форд", нарушил правила дорожного движения, выехав на запрещающий сигнал светофора, что и привело к аварии", - отметил он.
О пострадавших в полиции не сообщили.
Напомним, ранее в центре Полтавы легковой автомобиль въехал в подземный переход и насмерть сбил коммунальщика.
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30.07.2018 20:59