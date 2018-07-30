В Полтаве инкассаторский автомобиль влетел в полицейскую машину и перевернулся

О пострадавших не сообщается.

Утром в Полтаве произошло дорожно-транспортное происшествие с участием инкассаторской и полицейской машины.

Об этом сообщается на сайте местной полиции.

"Нам удалось установить обстоятельства ДТП с участием полицейского автомобиля и инкассаторского микроавтобуса с помощью видеофиксации", - рассказал начальник Полтавского отдела полиции Александр Терела.

"Установлено, что водитель микроавтобуса "Форд", нарушил правила дорожного движения, выехав на запрещающий сигнал светофора, что и привело к аварии", - отметил он.

О пострадавших в полиции не сообщили.

Фото: pl.npu.gov.ua

Напомним, ранее в центре Полтавы легковой автомобиль въехал в подземный переход и насмерть сбил коммунальщика.