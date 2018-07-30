В Киеве пьяный водитель Honda на «евробляхах» разбил 7 машин и уснул (видео)

В воскресенье, 29 июля, пьяный водитель Honda Accord на «евробляхах» устроил массовую аварию у торгово-развлекательного центра Dream Town. У мужчины было 2.92 промилле алкоголя в крови.

Авария произошла на Оболонском проспекте, 5 около 22:20. Об этом Информатор узнал, побывав на месте происшествия.

По словам полицейских, водитель Honda Accord на еврономерах двигался по Оболонскому проспекту в сторону станции метро «Оболонь» и врезался в припаркованный у обочины автомобиль Skoda Octavia. От удара Honda отбросило в едущий в соседней полосе Volkswagen Passat, после чего обе машины влетели на парковку ТРЦ Dream Town. Там они столкнулись с четырьмя припаркованными автомобилями. Водитель Honda был в состоянии сильного алкогольного опьянения и пытался скрыться с места происшествия, однако местные жители задержали его до приезда полиции. Мужчина прошел тест на драгер, который показал 2,92 промилле.

Всего в аварии повреждения получили семь машин: Honda Accord, Skoda Octavia, Volkswagen Passat и, стоявшие на парковке, Peugeot 605, Ford Focus, Chevrolet Aveo и Skoda Octavia. К счастью, никто из людей не пострадал. Водитель Honda уснул в машине патрульных полицейских. У мужчины при себе не было водительского удостоверения. Когда его разбудили, он рассказал, что ДТП случилось из-за того, что он уходил от столкновения с детьми, которые перебегали дорогу. Однако очевидцы сообщили, что в момент аварии поблизости никаких детей не было.

На месте работали два экипажа патрульной полиции и «скорая». Все обстоятельства аварии определит следствие.